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В остатке сверхновой найден молодой и энергичный пульсар

arXiv: редкий молодой пульсар оказался связан с остатком сверхновой
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Wikimedia Commons

Международная команда ученых нашла новый пульсар PSR J1631–4722, который оказался связан с остатком сверхновой — областью, оставшейся после гигантского звездного взрыва. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Пульсары — это невероятно плотные нейтронные звезды, которые быстро вращаются и излучают радиоволны, подобно маякам в космосе. Найденный пульсар PSR J1631–4722 делает оборот вокруг своей оси всего за 118 миллисекунд, что делает его молодым по астрономическим меркам — ему около 33 800 лет.

Исследование проводилось с помощью австралийского радиотелескопа Murriyang. Ученые выяснили, что PSR J1631–4722 обладает мощным магнитным полем и излучает энергию с невероятной интенсивностью. Находится он при этом на расстоянии примерно 22 800 световых лет от Земли. Пульсар также оказался уникален своей «линейной поляризацией» — особенностью, которая характерна для молодых и энергичных пульсаров. Кроме того, наблюдения показали, что пульсар постепенно удаляется от точки, где произошел взрыв сверхновой, что указывает на его связь с этим событием.

«Открытие PSR J1631–4722 поможет нам лучше понять процессы, происходящие в космосе после гибели звезд,»— отметил доктор Адиль Ахмад из Университета Западного Сиднея, соавтор исследования. — «С помощью данных радиоастрономии мы получили возможность изучать самые мощные и загадочные явления во Вселенной, не выходя из лаборатории.»

Ранее рой черных дыр был обнаружен в центре гигантского звездного скопления.

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