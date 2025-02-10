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Китай начал формировать планетарную оборону

SCMP: Китай сформирует планетарную оборону из-за астероида 2024 YR4
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Depositphotos

Китай приступил к формированию планетарной обороны из-за угрозы столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, Центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности объявил набор сотрудников. Кандидатам предлагается три вакансии на должность по планетарной обороне.

Также авторы отметили, что центр, отвечающий за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за Землей, набирает выпускников вузов для отслеживания астероидов и создания систем раннего оповещения.

8 февраля в NASA заявили, что вероятность прямого столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла вдвое, с 1% до 2,3%. В агентстве добавили, что в 2025 году наблюдать за опасным космическим телом будет телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы более точно узнать его размеры.

Ранее ученые рассказали, насколько опасен астероид, который может упасть на Землю в 2032 году.

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