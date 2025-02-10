Черные дыры «готовят» себе пищу из окружающего вещества, выяснили ученые

Группа астрофизиков под руководством специалистов из Университета Сантьяго в Чили обнаружила необычные процессы вблизи сверхмассивных черных дыр (СМЧД). Оказалось, что эти космические объекты «готовят» материю для поглощения с помощью газовых выбросов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Ученые сосредоточились на семи скоплениях галактик, расположенных на расстоянии от 170 млн до 1 млрд световых лет от Земли, включая скопление Персея — одну из самых массивных структур во Вселенной.

Анализ выявил яркие рентгеновские вспышки и радиоизлучение, исходящие от сверхмассивных черных дыр, а также тонкие неоново-розовые «вены» из газа, пронизывающие пространство между галактиками. Эти нити теплого газа формируются под воздействием струй, выбрасываемых черными дырами, и играют ключевую роль в их питании.

«Струи черных дыр взаимодействуют с горячим газом, заполняющим межгалактическое пространство, охлаждая его и формируя структурированные нити. Эти нити направляют часть газа обратно к центрам галактик, где он питает черные дыры и обеспечивает топливо для новых выбросов струй», — объяснили исследователи.

Этот процесс создает цикл обратной связи, который поддерживает активность и рост черных дыр. Однако на этом их влияние не заканчивается. Газовые нити также формируют полости в межгалактической среде, создавая условия для образования новых звезд. Таким образом, черные дыры не только «готовят» себе пищу, но и способствуют звездообразованию в своих галактиках.

Исследование подчеркивает, насколько сложны и взаимосвязаны процессы в космосе. Черные дыры, долгое время считавшиеся разрушительными силами, оказываются важными участниками космической экосистемы. Их струи и газовые нити влияют на эволюцию галактик, формируя их структуру и стимулируя рождение звезд.

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