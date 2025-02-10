Ученые запечатлели грандиозное рождение новой звезды

Ученые при помощи телескопа Джеймс Уэбб получили невероятно детальный снимок формирования молодой звезды в системе HH30, расположенной в 450 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Это открытие позволяет ученым лучше понять процессы рождения звезд и формирования планетных систем. Фото опубликовано на сайте Европейского космического агентства (ESA).

HH30 представляет собой небольшую туманность, возникающую при взаимодействии мощных потоков ионизированного газа от новорожденных звезд с окружающим межзвездным веществом.

Новый снимок телескопа Джеймс Уэбб показывает протопланетный диск звезды, окруженный выбросами газа и пыли. Из центра диска вырывается узкий высокоскоростной струйный выброс (джет), который проходит через расширяющиеся потоки газа, создавая уникальный визуальный эффект. Используя инфракрасные возможности телескопа, астрономы смогли заглянуть сквозь плотные слои пыли и изучить мельчайшие детали процесса формирования звезды.

Команда исследователей объединила данные телескопа Джеймс Уэбб с наблюдениями телескопа Хаббл и массива радиотелескопов ALMA. Это позволило изучить систему HH30 в различных диапазонах электромагнитного спектра и выявить важные особенности формирования планетных систем.

Ученые обнаружили, что пылевые частицы в протопланетном диске ведут себя по-разному в зависимости от их размера. Оказалось, субмиллиметровые пылевые частицы распределены по всей системе, а миллиметровые сосредоточены в тонком слое диска. Этот процесс, по мнению ученых, является ключевым этапом в формировании планет. Со временем пыль будет слипаться, образуя более крупные тела — предшественников будущих планет.

Выяснилось также, что высокоскоростные струи излучения, исходящие из HH30, взаимодействуют с окружающим веществом, создавая ударные волны и нагревая газ до свечения в видимом и инфракрасном диапазонах. Это дает астрономам уникальную возможность изучать физику таких явлений.

Снимок HH30 в Европейском космическом агентстве уже назвали «Фотографией месяца» и признали одним из самых детализированных изображений процесса рождения звезд. Теперь астрономы намерены продолжить изучение этого региона галактики, чтобы раскрыть еще больше тайн звездообразования.

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