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Скорость эволюции облика свиней под влиянием человека поразила ученых

RSOS: черепа домашних свиней стали короче и более плоскими всего за 100 лет
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Marijan Murat/Global Look Press

За последнее столетие люди значительно изменили форму черепа домашних свиней. К такому выводу пришли ученые из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. Они обнаружили, что у современных свиней морды стали короче, а профиль — более плоским. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Команда проанализировала трехмерные снимки 135 черепов диких кабанов и домашних свиней, принадлежащих к трем популярным породам среди немецких животноводов. Образцы взяли из двух временных периодов: начала XX века и современности.

«Спрос на свинину в Германии резко вырос в начале XX века, и животноводам потребовалось оптимизировать своих животных. Они должны были быстро расти, давать качественное мясо и быть плодовитыми», — объяснила доктор Рената Шафберг, руководившая научной работой.

Исследование показало, что у двух пород домашних свиней морды стали значительно короче и площе, а лоб перестал быть слегка выгнутым наружу. По словам ученых, скорость изменений облика животных удивила специалистов.

Согласно предыдущим воззрениям, для подобных перемен обычно требуются миллионы лет, однако селекция ускорила процесс в тысячи и десятки тысяч раз.

Ранее ученые совершили неожиданное открытие при изучении либидо хряков.

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