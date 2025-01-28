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Влияние либидо хряков на фертильность свиноматок удивило ученых

AITG: либидо хряков влияет на фертильность свиноматок
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Pixabay/CC0 Public Domain

Ученые из Центра сельскохозяйственных и экологических наук Университета Южной Африки обнаружили связь между половым влечением хряков и размером помета свиноматок. Результаты могут помочь фермерам повысить эффективность разведения свиней. Работа опубликована в журнале International Journal of Agriculture Innovation, Technology and Globalisation (AITG).

Исследование было сосредоточено на местных породах свиней в Южной Африке. Южноафриканские местные породы свиней, в отличие от более распространенных пород, не подвергались интенсивной генетической селекции. Это делает их уникальными с точки зрения репродуктивных характеристик, адаптивности и устойчивости к заболеваниям. Поскольку свинина является важным источником доступного белка, улучшение репродуктивных показателей этих пород может значительно повысить их ценность на рынке.

Ученые выявили, что либидо хряков напрямую влияет на рентабельность и устойчивость свиноводческих хозяйств.

Традиционные программы разведения свиней обычно сосредоточены на скорости роста и качестве туши, однако авторы работы подчеркивают, что репродуктивные факторы, такие как либидо хряков, заслуживают большего внимания. Хряки с высоким либидо не только активнее спариваются, но и выделяют феромоны, которые стимулируют раннее созревание молодых свинок и способствуют увеличению размера помета.

Хотя репродуктивные признаки у свиней наследуются с относительно низкой частотой, существуют практические способы улучшения либидо хряков. Например, добавки с цинком и селеном могут повысить уровень тестостерона, что положительно скажется на половой активности животных.

«Учет либидо хряков в селекционных стратегиях может стать важным шагом к повышению эффективности свиноводства, — отметил автор работы Цепо Теле. — «Это не только улучшит репродуктивные результаты, но и поможет фермерам увеличить доходность своих хозяйств.»

Ранее у «сумасшедшего» вида птиц был обнаружен суперфермент, регулирующий уровень тестостерона.

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