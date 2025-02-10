Названа одна из первых болезней, поразивших человечество

Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что одним из самых первых известных человечеству инфекционных заболеваний считается проказа, также известная как лепра. Результаты опубликованы в PubMed Central (РМС).

По словам ученых, упоминания об этой болезни можно найти в Библии, где часто говорится о гонениях, которым подвергались больные лепрой. При этом симптомы проказы описываются в древних письменных источниках многих народов в различные промежутки времени.

Сегодня проказа в основном встречается в тропических странах. Болезнь поражает кожу, слизистую верхних дыхательных путей и поверхностные нервы. В результате заболевания у людей деформируются пальцы, западают носы и выпадают брови. Без оперативного лечения проказа приводит к инвалидности.

По словам ученых, бактерии, вызывающие это заболевание, существуют более 10 миллионов лет и не могут существовать вне человеческого организма. Считается, что болезнь появилась, когда человек начал покидать Африку и расселяться по планете.

Несмотря на то, что проказа, получившая название «болезнь дьявола», по-прежнему существует, значительные успехи в ее лечении привели к снижению распространенности заболевания. С 2000 года уровень заболеваемости снизился до менее чем одного случая на 10 тысяч человек.

Ранее ученые выяснили, что тайна вымирания неандертальцев могла крыться в их крови.