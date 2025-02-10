Стало известно, почему картинка в глазах не «шатается» при движении

Ученые из Института науки и технологий Австрии установили, что особая область мозга — вентральное латеральное коленчатое тело — помогает животным и людям видеть стабильное изображение перед глазами независимо от того, как перемещается тело. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

По словам ученых, зрительная система позвоночных (включая приматов, таких как люди) очень хорошо корректирует зрительные искажения, вызванные движением. Современные видеокамеры все еще не могут сравниться по точности передачи динамического изображения с человеческим глазом. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые изучили мозг мышей.

Они установили, что вентральное латеральное коленчатое тело (vLGN) работает как «встроенное высокотехнологичное программное обеспечение для оптимизации видео». vLGN расположено в латеральном таламусе — яйцевидной структуре в центре мозга под корой.

По словам ученых, vLGN объединяет различные моторные и сенсорные сигналы со всего мозга и действует как центр для вычисления всеобъемлющего корректирующего сигнала. Работу этой области мозга исследователи сравнили с производством качественных видеоматериалов во время гонки «Формулы-1».

«Поскольку машины движутся очень быстро, время экспозиции нужно сократить, чтобы финальные кадры были менее размытыми. Такие кадры можно транслировать в прямом эфире без постобработки. Примерно так же работает vLGN, помогая разграничивать собственные движения и движения окружающего мира», — объяснил профессор Максимилиан Йёш из Института науки и технологий Австрии .

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