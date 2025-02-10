Назван способ самостоятельно определить сахарный диабет по моче

Среди симптомов сахарного диабета может быть и прозрачная моча. Это связано с полиурией – состоянием, при котором организм выделяет большое количество мочи, с одной стороны, и с большим потреблением воды из-за повышенной жажды с другой, рассказала «Газете.Ru» эксперт по превентивной и anti-age медицине, эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева.

«Типичные первые симптомы сахарного диабета – это жажда, учащенное мочеиспускание, повышенная утомляемость, непреднамеренная потеря веса, снижение зрения – «помутнение» или расплывчатость картинки, длительное заживление ранок, может быть ощущение голода и потребность в сладкой пище. Также сахарный диабет ведет к нарушению водного баланса, организм теряет много жидкости, и моча становится менее концентрированной и более прозрачной соответственно», — объяснила Табеева.

Если есть вышеперечисленные симптомы, которые не связаны с повышенной питьевой нагрузкой или наоборот, соблюдением диеты, то стоит пройти обследование и обратиться к врачу.

«Для подтверждения или исключения сахарного диабета проводится тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) — это показатель, отражающий средний уровень глюкозы в крови за последние 2–3 месяца. И если есть необходимость человеку также проводят глюкозотолерантный тест: у человека берут кровь из вены, измеряется глюкоза натощак, далее пациент выпивает 75 гр глюкозы (стандартизированный раствор) и измеряют глюкозу в крови через 2 часа», – рассказала врач.

В норме уровень глюкозы крови из вены не должен быть более 6,1 ммоль/л натощак и более 7,8 ммоль/л через 2 часа после орального глюкозотолерантного теста. Из пальца до 5,6 ммоль/л натощак и до 7,8 ммоль/л через 2 часа после теста или еды. Но во время беременности нормы несколько другие: из вены натощак до 5,1 ммоль/л, через час после еды до 10,0 ммоль/л, через 2 часа до 8,5 ммоль/л.

«Есть еще один важный показатель гликированный гемоглобин HbA1c – он демонстрирует среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев. В РФ нормальным считается уровень HbA до 6,0%», – заключила Табеева.

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