Названы правила предотвращения алкогольного отравления

Прием активированного угля перед употреблением алкоголя может помочь снизить его всасывание в кровь, предотвращая отравление, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Из нетривиальных советов — используйте активированный уголь. Его прием перед употреблением алкоголя может помочь снизить его всасывание в кровь. Еще одно правило — употребление пищи перед алкоголем. Это замедляет всасывание алкоголя в кровь. Жирные продукты, такие как сливочное или растительное масло, могут создать защитную пленку на стенках желудка, что теоретически может замедлить процесс», – добавила врач.

Также важно контролировать количество выпитого алкоголя и избегать смешивания различных типов спиртных напитков. Это поможет избежать резкого опьянения и последующего похмелья.

«Еще одно правило — пить воду. Запивание алкоголя водой помогает предотвратить обезвоживание, которое часто сопровождает употребление спиртного. Рекомендуется пить воду между алкогольными напитками. Также важно избегать смешивания напитков», — заключила доктор.

Ранее был назван один из этапов подделки купюр.