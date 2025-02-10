В Париже проведут саммит, посвященный развитию ИИ

Саммит, посвященный развитию искусственного интеллекта, состоится в выставочном центре «Гран-пале» в Париже 10 и 11 февраля. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Он становится «ответом» на анонсированный [президентом США] Дональдом Трампом американский проект StarGate с бюджетом в $500 млрд. Франция собирает представителей более 100 стран и тысячу участников — мировых лидеров, технологических гигантов и именитых ученых, чтобы предложить альтернативный путь развития ИИ, основанный на этике и международном регулировании», — говорится в публикации.

Сопредседателями станут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Пленарную сессию с участием иностранных лидеров проведут 11 февраля. Представители РФ на форум не приглашены.

22 января президент США Дональд Трамп объявил о создании в Соединенных Штатах компании StarGate. Она инвестирует минимум $500 млрд в инфраструктуру ИИ в США, подчеркнул глава Белого дома.

До этого специалисты корпорации Microsoft предупредили о серьезных рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта. В компании утверждают, что ИИ «никогда не будет полностью безопасным», подчеркивая необходимость жесткого контроля над процессом обучения языковых моделей (LLM) и активной работы по предотвращению ошибок. Большие языковые модели, по мнению исследователей, не только усиливают существующие риски, но и создают новые. Обучение LLM на неверных или конфиденциальных данных приводит к распространению этой информации моделями среди пользователей.

Ранее стало известно, что США доверят ИИ OpenAI решение проблем ядерной безопасности.