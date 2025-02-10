Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Париже проведут саммит, посвященный развитию ИИ

RFI: в Париже состоится саммит, посвященный развитию искусственного интеллекта
close
Depositphotos

Саммит, посвященный развитию искусственного интеллекта, состоится в выставочном центре «Гран-пале» в Париже 10 и 11 февраля. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Он становится «ответом» на анонсированный [президентом США] Дональдом Трампом американский проект StarGate с бюджетом в $500 млрд. Франция собирает представителей более 100 стран и тысячу участников — мировых лидеров, технологических гигантов и именитых ученых, чтобы предложить альтернативный путь развития ИИ, основанный на этике и международном регулировании», — говорится в публикации.

Сопредседателями станут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Пленарную сессию с участием иностранных лидеров проведут 11 февраля. Представители РФ на форум не приглашены.

22 января президент США Дональд Трамп объявил о создании в Соединенных Штатах компании StarGate. Она инвестирует минимум $500 млрд в инфраструктуру ИИ в США, подчеркнул глава Белого дома.

До этого специалисты корпорации Microsoft предупредили о серьезных рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта. В компании утверждают, что ИИ «никогда не будет полностью безопасным», подчеркивая необходимость жесткого контроля над процессом обучения языковых моделей (LLM) и активной работы по предотвращению ошибок. Большие языковые модели, по мнению исследователей, не только усиливают существующие риски, но и создают новые. Обучение LLM на неверных или конфиденциальных данных приводит к распространению этой информации моделями среди пользователей.

Ранее стало известно, что США доверят ИИ OpenAI решение проблем ядерной безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами