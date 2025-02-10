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Найден способ снизить загрязнение воздуха вредной пылью от зимних шин

TribInt: замена кобальтовых шипов на автопокрышках снизит выбросы на 20%
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Шведские ученые из Королевского технологического института предложили заменить кобальтовые шипы в зимних шинах на более экологичный материал — железо-никелевый сплав. Это решение может сократить износ дорожного покрытия и выбросы опасных частиц в воздух. Исследование опубликовано в научном журнале Tribology International (TribInt).

Шипованные шины, широко используемые в странах с холодным климатом, спасают жизни, обеспечивая лучшее сцепление на льду. Однако они разрушают асфальт, превращая его в мелкие частицы, которые загрязняют воздух и вредят здоровью.

Кобальтовые шипы, применяемые сегодня, слишком твёрдые: они в два раза тверже асфальта и в девять раз тверже льда при -40 °C.

«Кобальт — дешевое решение, но он слишком агрессивен для дорожного покрытия», — объяснил профессор Ульф Олофссон.

По его словам, шипы должны быть всего на 20-30% тверже асфальта, чтобы эффективно работать на льду, не разрушая дороги.

Испытания показали, что железо-никелевый сплав обеспечивает такое же сцепление, как и кобальт, но наносит значительно меньше вреда. Однако у нового материала есть свои вызовы. Ученые сейчас изучают его долговечность, чтобы убедиться, что он сможет заменить кобальт.

Ранее ученые нашли способ снизить загрязнение среды токсичной пылью от автопокрышек.

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