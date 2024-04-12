Ученые нашли способ снизить загрязнение воды токсичной пылью от покрышек

Британские ученые из Плимутского университета предложили метод защиты водоемов от токсичной пыли, образущейся при истирании автопокрышек об асфальт. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Pollution Research (ESPR).

Частицы каучука и смолы, которые входят в состав автопокрышки, проникнув в лёгкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний. Вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду.

Команда проанализировала образцы, собранные на некоторых из наиболее загруженных автотрасс на юго-западе Англии, где ежедневно проезжает более 100 тыс. машин. Специалисты нашли частицы шин в каждой из 70 взятых проб.

Согласно расчетам ученых, обустройство специальных прудов-отстойников и водно-болотных угодий вдоль магистралей позволит улавливать до 75% частиц шин, которые в противном случае попали бы в реки и озера, а затем достигли бы океана.

По словам авторов доклада, водные барьеры не смогут полностью решить проблему загрязнения токсичной пылью, значительное количество которой оказывается в воздухе. Для этого нужны системные решения, включая разработку более безопасных автопокрышек.

Ранее ученые выяснили, что пыль от тормозов автомобиля может быть вреднее его выхлопных газов.