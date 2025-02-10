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Ученые совершили прорыв в разработке вакцины от сальмонеллеза

IAI: достигнут прогресс в создании защиты от нетифозных штаммов сальмонеллы
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Американские ученые из Университета Флориды добились прорыва в разработке вакцины от сальмонеллеза — одной из наиболее опасных пищевых инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале Infection and Immunity (IAI).

Сальмонеллез часто передаётся через заражённую пищу, воду или контакт с инфицированными животными. Особую опасность инфекция представляет для детей до пяти лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий усугубляют проблему.

Команда использовала инновационный метод доставки вакцины с помощью малых внеклеточных везикул (sEV).

Эти крошечные частицы производятся клетками и переносят бактериальные белки, стимулируя иммунный ответ без введения живых бактерий. Вакцину тестировали на мышах, вводя ее через нос. Эксперименты показали, что у животных вырабатывались антитела, обеспечивающие защиту от нетифозных штаммов сальмонеллы.

«Это исследование подчёркивает потенциал sEV как безопасного и эффективного способа доставки вакцин», — отметил ведущий автор исследования Мариола Ферраро.

Следующие шаги ученых — изучение роли sEV в иммунной системе и их преимуществ перед традиционными методами вакцинации.

Ранее исследователи выяснили, как сальмонеллам удается обходить человеческий иммунитет.

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