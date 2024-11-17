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Ученые выяснили, как опасный микроб обходит ловушки иммунитета

PNAS: сальмонелла распространяется по кишечнику, меняя баланс аминокислот

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Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе показали, что бактерии сальмонеллы, которые являются основной причиной пищевых отравлений, могут проникать в кишечник даже при наличии защитных бактерий. Им удается это благодаря особым механизмам обмана иммунитета. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

В ЖКТ живут триллионы бактерий, многие из которых вырабатывают жирные кислоты, защищающие человека от вредных микробов. Но бактерия сальмонелла может обойти этот защитный механизм.

В новой работе ученые выяснили, что когда сальмонелла попадает в тонкий кишечник, она вызывает воспаление его слизистой оболочки. Это нарушает нормальное усвоение аминокислот из пищи и создает дисбаланс питательных веществ в кишечнике.

При этом сальмонелла получает аминокислоты лизин и орнитин, необходимые для жизни в толстом кишечнике. Именно эти аминокислоты предотвращали защитный эффект жирных кислот от полезных бактерий.

«Наши результаты показывают, что сальмонелла обладает хитроумным способом изменять питательную среду кишечника в свою пользу. Затрудняя усвоение аминокислот организмом, сальмонелла создает для себя более благоприятную среду в толстом кишечнике», — объяснили ученые.

Новые данные могут привести к улучшению лечения сальмонеллеза. Также они подчеркивают важность поддержания здорового микробиома кишечника.

Ранее ученый рассказал, почему до сих пор не создано эффективное лечение рака мозга.

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