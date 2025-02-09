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В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад

The Conversation: в Британию благодаря потеплению вернулись эскулаповы змеи
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Martin Pelanek/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Борнмутского университета и Бангорского университета выяснили, что на территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи (Zamenis longissimus). Этот вид рептилий исчез на британских островах около 300 тыс. лет назад во время одного из ледниковых периодов. Об открытии сообщается на портале The Conversation.

Эскулапова змея, или эскулапов полоз, — неядовитая змея из семейства ужеобразных. Она получила свое название в честь древнеримского бога врачевания Эскулапа. Пресмыкающиеся распространены в Южной, Центральной и Восточной Европе, Малой Азии и на Кавказе.

По словам исследователей, эскулаповы полозы исторически обитали в более теплых регионах, однако из-за недавних климатических изменений местные популяции змей начали сокращаться. В то же время завезенные в Великобританию особи благополучно прижились в дикой природе, адаптировавшись к условиям среды.

Ученые выяснили, что змеи хорошо себя чувствуют в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной и оставаясь незаметными для большинства людей.

Исследователи предложили пересмотреть стратегии сохранения биоразнообразия, учитывая необходимость адаптации видов к новым условиям. Вместо того чтобы рассматривать интродуцированные (намеренно или случайно завезенные) виды как угрозу, возможно, стоит признать их роль в поддержании экосистем в условиях глобального потепления.

Однако такие решения должны приниматься с осторожностью, чтобы избежать непредвиденных последствий, таких как распространение заболеваний или нарушение баланса местных экосистем, подчеркнули специалисты.

Ранее стало известно, что вымирающая евразийская выдра оказалась на грани исчезновения в Кыргызстане.

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