Редкая евразийская выдра оказалась на грани исчезновения в Кыргызстане

МПР: вымирающий вид выдр не наблюдали на территории Кыргызстана с 2023 года

В Кыргызстане могла полностью исчезнуть популяция редкой евразийской выдры. Информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства природных ресурсов (МПР) Кыргызской Республики.

По данным ведомства, ранее в Чон-Алайском районе государства обитало около 20 особей, но за последние два года ни одна выдра не была замечена.

Представители министерства отметили, что для окончательного подтверждения исчезновения необходимо исследовать другие водные пути, но вероятность выживания вида оценивается как крайне низкая.

Евразийская выдра служит индикатором состояния водных экосистем. Ее исчезновение связано с деятельностью человека: чрезмерным выловом рыбы, добычей полезных ископаемых, вырубкой лесов, строительством плотин и загрязнением рек.

Кыргызстан ранее был важным ареалом для размножения выдр в Центральной Азии. Их исчезновение может негативно сказаться на популяциях в соседних странах, таких как Казахстан и Узбекистан, где отдельные особи были замечены в 2022 и 2024 годах.

Власти Кыргызстана ищут средства для проектов по реинтродукции вида, однако восстановление популяции потребует значительных усилий и улучшения состояния водных экосистем.

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