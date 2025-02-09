Январь 2025 года побил рекорд жары, удивив ученых

AFP: первый месяц 2025 года стал самым теплым в истории наблюдений

Январь 2025 года побил температурные рекорды, став самым теплым январем за всю историю наблюдений. По данным европейской службы мониторинга изменений климата Coepernicus, средняя глобальная температура в прошлом месяце была на 1,75°C выше доиндустриального уровня. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Тенденция продолжила серию рекордных максимумов, наблюдаемых в 2023 и 2024 годах, что вызывает серьезную обеспокоенность среди климатологов.

Ученые ожидали, что после пика потепления, вызванного явлением Эль-Ниньо, начнется фаза охлаждения Ла-Нинья, которая смягчит глобальные температуры.

Однако этого не случилось: январь оказался на 0,09°C теплее предыдущего рекорда, установленного в 2024 году. Это стало неожиданностью, так как за последние 60 лет все периоды Ла-Нинья были прохладнее, чем предшествующие им годы Эль-Ниньо.

Слабое явление Ла-Нинья в этом году, вероятно, способствовало сохранению высоких температур. По прогнозам, к марту оно может полностью сойти на нет. Тем временем температура поверхности океана остается аномально высокой, что также влияет на климат. Океаны играют ключевую роль в регулировании температуры, поглощая избыточное тепло и углекислый газ.

Ученые предупреждают, что каждое дополнительное повышение температуры усиливает экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, засухи и сильные дожди. Хотя текущие рекорды не означают постоянного превышения целевого показателя Парижского соглашения в 1,5°C, они свидетельствуют о приближении к этому пределу.

Среди возможных причин аномального потепления — сокращение выбросов серы из-за перехода на более чистое судовое топливо, что уменьшило отражательную способность облаков. Ученые продолжают изучать этот вопрос, подчеркивая, что сжигание ископаемого топлива остается главным фактором долгосрочного потепления.

Ранее стало известно, что лето 2024 года было самым жарким в истории наблюдений.