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Лето 2024 года стало самым жарким в истории наблюдений, заявили ученые

C3S: летние температуры 2024 года превзошли предыдущий максимум на 0,03°C

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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Лето 2024 года оказалось самым жарким в истории наблюдений, установив сразу несколько исторических рекордов. Об этом говорится в новом докладе Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) ЕС.

«За последние три месяца 2024 года на планете были самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений. Эта череда рекордных температур увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений», — заявила заместитель директора C3S.

Согласно отчету, средняя температура в Северном полушарии за июнь, июль и август составила 16,8°C. Это делает лето 2024 на 0,03°C жарче лета 2023 года, которое установило предыдущий рекорд тепла.

В Copernicus также обнаружили, что средняя мировая температура за последние 12 месяцев — с сентября 2023 года по август 2024 года — стала самой высокой за всю историю наблюдений за любой 12-месячный период: на 0,76°C выше среднего значения за период с 1991 по 2020 год.

Набор данных службы мониторинга климата C3S датируется 1940 годом.

Ранее на Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов.

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