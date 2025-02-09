Боль в челюсти оказалась признаком рака простаты у пожилого мужчины

У здорового 76-летнего мужчины диагностировали метастатический рак простаты после жалоб на боль в челюсти после удаления зуба. Об этом сообщает издание Sun Health со ссылкой на исследование в Australian Dental Journal.

В соответствии с информацией из научной статьи, пациент обратился к стоматологу для удаления зуба. В течение нескольких недель после процедуры мужчина страдал от боли в челюсти, сопровождающейся отеком. Обеспокоенный пациент вернулся к стоматологу на повторный прием, в ходе которого компьютерная томография выявила злокачественное образование в челюсти.

Дальнейшие исследования подтвердили, что в челюсти мужчины сформировалась вторичная опухоль, вызванная метастазированием недиагностированного рака предстательной железы.

«Челюстная кость хорошо снабжается кровью и имеет активный костный мозг, что делает ее благоприятной средой для оседания и роста метастазирующих раковых клеток», — подтвердил стоматолог и челюстно-лицевой хирург Андрей Бозич из хорватской стоматологической клиники Dentum.

В интервью Sun Health специалист добавил, что не только рак простаты, но и многие другие виды онкологических заболеваний могут метастазировать в челюсть. Отмечается, что рак простаты чаще всего распространяется на кости, лимфатические узлы, печень и легкие.

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