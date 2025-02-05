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Назван неожиданный признак рака пищевода

Daily Mirror: длительная боль в горле может говорить о раке пищевода
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По словам ведущего онколога-хирурга Лондонской клиники Royal Free Hospital  Джейсона  Чоу, боль в горле, которая не проходит более трех недель, может быть признаком злокачественной опухоли пищевода. В интервью изданию Daily Mirror врач объяснил, как отличить симптомы обычной простуды от признаков более серьезных патологий.

По словам Чоу, боль в горле обычно проходит сама по себе, но если дискомфорт становится постоянным, сопровождается болью или жжением при глотании и неприятными ощущениями за грудиной, это может быть сигналом наличия рака пищевода. Врач также отметил, что следует насторожиться при хронической изжоге, частых эпизодах рвоты и изменении цвета стула на черный. Черный  цвет  кала  обусловлен  кровью, подвергавшейся в течение нескольких часов воздействию желудочной кислоты, ферментов и бактерий, которые обычно находятся в толстой  кишке.

Онколог подчеркнул, что эти симптомы часто появляются на поздних стадиях рака пищевода, когда опухоль значительно разрастается. В начале развития заболевания пищевода пациенты часто не испытывают серьезного дискомфорта или ошибочно принимают недомогание за проблемы с пищеварением.

Ранее ученые превратили жировые клетки в инструмент борьбы с раком.

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