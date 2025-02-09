Грудное молоко ускоряет регенерацию глаз, доказали ученые

Американские ученые из Университета Колорадо обнаружили, что женское грудное молоко обладает свойствами, способствующими регенерации тканей глаза. Статья опубликована в научном журнале Current Eye Research (CER).

Идея исследования возникла после того, как мать одной из пациенток рассказала, что использовала грудное молоко для лечения химического ожога роговицы (внешней оболочке глаза, которая покрывает его переднюю часть) у своего ребенка.

Результат оказался впечатляющим: рана зажила быстрее, чем ожидалось. Это побудило специалистов изучить терапевтический потенциал грудного молока.

В эксперименте на животных исследователи обнаружили, что обработка ран роговицы грудным молоком приводит к более активной реэпителизации — процессу восстановления поверхностного слоя ткани. Ученые также выявили повышенный уровень белка Ki67, маркера клеточной пролиферации, что подтверждает ускоренное заживление.

Хотя точные механизмы действия грудного молока пока не ясны, исследователи предполагают, что его состав, включающий белки, факторы роста и другие биологически активные вещества, может быть схож с сывороточными слезами — препаратом, используемым для лечения тяжелых форм синдрома сухого глаза.

Ранее ученые создали биогель, имитирующий живые ткани.