Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грудное молоко ускоряет регенерацию глаз, доказали ученые

CER: женское грудное молоко заживляет раны роговицы
close
Elise Amendola/AP

Американские ученые из Университета Колорадо обнаружили, что женское грудное молоко обладает свойствами, способствующими регенерации тканей глаза. Статья опубликована в научном журнале Current Eye Research (CER).

Идея исследования возникла после того, как мать одной из пациенток рассказала, что использовала грудное молоко для лечения химического ожога роговицы (внешней оболочке глаза, которая покрывает его переднюю часть) у своего ребенка.

Результат оказался впечатляющим: рана зажила быстрее, чем ожидалось. Это побудило специалистов изучить терапевтический потенциал грудного молока.

В эксперименте на животных исследователи обнаружили, что обработка ран роговицы грудным молоком приводит к более активной реэпителизации — процессу восстановления поверхностного слоя ткани. Ученые также выявили повышенный уровень белка Ki67, маркера клеточной пролиферации, что подтверждает ускоренное заживление.

Хотя точные механизмы действия грудного молока пока не ясны, исследователи предполагают, что его состав, включающий белки, факторы роста и другие биологически активные вещества, может быть схож с сывороточными слезами — препаратом, используемым для лечения тяжелых форм синдрома сухого глаза.

Ранее ученые создали биогель, имитирующий живые ткани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами