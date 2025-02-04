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Ученые создали новый биогель, имитирующий живые ткани

MatHor: разработан медицинский материал со свойствами самовосстановления
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Freepik.com

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания разработали инновационный биоматериал, способный имитировать поведение живых тканей. Этот состав, названный LivGels, может воспроизводить механические реакции внеклеточных матриц (ВКМ) — структур, поддерживающих клетки и ткани в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Horizons (MatHor).

LivGels создан из биологических компонентов, включая модифицированный альгинат (полисахарид из бурых водорослей) и нанокристаллы с целлюлозными «волосками». Элементы образуют динамические связи, которые позволяют материалу имитировать ключевые свойства ВКМ: нелинейное упрочнение и регенерацию.

Нелинейное упрочнение делает материал жестче под воздействием механических сил, а регенерация дает возможность восстанавливаться после повреждений.

«Наш материал динамически имитирует поведение внеклеточных матриц, что делает его идеальным для регенеративной медицины и других приложений», – пояснил ведущий автор исследования Амир Шейхи.

LivGels открывает новые возможности в областях регенеративной медицины, моделировании заболеваний, трехмерной биопечати и мягкой робототехники.

Исследователи планируют оптимизировать LivGels для конкретных типов тканей, изучить его применение в регенеративной медицине и интегрировать с технологиями 3D-биопечати. Также рассматривается возможность использования материала в носимых устройствах и имплантах.

Ранее ученые создали биоматериал для лечения рака легких на основе свойств клейких белков моллюсков.

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