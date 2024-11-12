Ученые предупредили о риске исчезновения двух третей редких лесов из-за климата

Британские ученые из Университета Лидса выяснили, что к концу текущего столетия более двух третей дождевых лесов умеренного пояса на Земле способны исчезнуть из-за меняющегося климата. Исследование опубликовано в научном журнале Earth's Future (EF).

Умеренные дождевые леса — тип лесных территорий с прохладным и влажным климатом. В них преобладают хвойные и широколиственные породы. Такие леса встречаются в Северной, Южной и Центральной Америках, Евразии, Африке, Юго-Восточной Азии и Океании. В России умеренные дождевые леса окружают озеро Байкал, а также встречаются на Охотском, Каспийском и Черноморском побережьях.

Хотя умеренные дождевые леса составляют лишь 1% от общей площади лесов Земли, эти территории важны для поддержания биологического разнообразия и экосистем.

Согласно прогнозу исследователей, при самом пессимистичном сценарии к 2100 году 68% умеренных лесов мира будут потеряны. В некоторых регионах их площадь сократится на 90%. Если изменение климата получится замедлить, то потери составят лишь 9%.

«Наше исследование также показывает, что если мы приложим все усилия для замедления изменения климата, еще не поздно спасти умеренные тропические леса мира. Мы надеемся, что наше исследование будет способствовать сохранению умеренных тропических лесов, определив те районы, которые наименее или наиболее уязвимы к изменению климата, и где есть потенциал для восстановления леса», — отметили авторы научной работы.

Ранее ученые предупредили о грядущем коллапсе дождевых лесов Амазонки.