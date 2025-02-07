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Песни горбатых китов похожи на человеческий язык, выяснили ученые

Science: песни горбатых китов оказались структурно похожи на человеческий язык
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Michael Dwyer/AP

Ученые из Иерусалимского университета, Университета Сент-Эндрюса и Эдинбургского университета изучили записи китовых песен, сделанные в Новой Каледонии на протяжении восьми лет. Они использовали методы, которые применяются для анализа того, как младенцы осваивают язык. Результаты исследования показали, что частота повторяющихся звуков в песнях китов подчиняется тем же закономерностям, что и в человеческом языке. Работа опубликована в журнале Science.

Ранее не существовало доказательств того, что структура китовой коммуникации похожа на язык человека. Однако теперь ученые установили, что песнь горбатых китов обладает четкой организованной структурой, ранее не встречавшейся ни у одного другого животного.

Ученые подчеркивают важную роль обучения и культурной передачи информации в формировании сложных систем коммуникации. Результаты их работы ставят под сомнение представление о языке как о чем-то сугубо человеческом и предполагает, что его ключевые аспекты могут быть присущи и другим видам.

«Использование методов изучения языка младенцами помогло нам обнаружить ранее неизвестную структуру в китовых песнях. Это показывает, как обучение и культурная передача формируют систему коммуникации», — отметила профессор Инбаль Арнон из Иерусалимского университета.

Доктор Эллен Гарланд из Университета Сент-Эндрюса добавила: «Хотя песнь китов не является языком в полном смысле, так как не несет четкого семантического значения, ее структура напоминает человеческую речь».

Исследование предлагает новый взгляд на эволюцию сложной коммуникации и демонстрирует, что для изучения языка важно не только сравнивать людей с приматами, но и учитывать аналогичные процессы в других, казалось бы, эволюционно далеких видах.

Ранее ученые выяснили, что косатки охотятся на одного из самых смертоносных морских хищников.

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