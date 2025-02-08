Ученые узнали, почему соседняя галактика выбрасывает звезды на огромной скорости

Американские астрономы из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики выяснили, откуда в галактике Млечный Путь появляются гиперскоростные звезды (ГСЗ) — светила, движущиеся с аномально большими скоростями. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Гиперскоростные звезды впервые были обнаружены в 2005 году. Эти небесные тела способны разгоняться до 1000 километров в секунду. Раньше предполагалось, что они образуются в результате взаимодействия двойных звезд с черной дырой в центре Млечного Пути.

Однако новый анализ показал, что примерно половина из изученной популяции ГВЗ возникла в Большом Магеллановом Облаке (БМО) — галактике-спутнике Млечного Пути.

Исследователи построили модель, которая имитирует выброс звезд сверхмассивной черной дырой в БМО. Результаты показали, что распределение и скорости смоделированных звезд совпадают с наблюдаемыми данными.

Ученые также обнаружили, что скопление звезд в направлении созвездия Льва, известное как сверхплотность Льва, может быть связано с выброшенными из БМО звездами.

«Наша модель предполагает, что почти все звезды в сверхплотности Льва происходят из БМО и его черной дыры», — отметили авторы.

Это открытие ставит под сомнение текущие представления о том, что только крупные галактики содержат сверхмассивные черные дыры.

Ранее ученые зафиксировали выбросы десятков звезд из Большого Магелланова Облака.