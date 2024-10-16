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Ученые зафиксировали выбросы десятков массивных звезд в соседней галактике

UVA: 55 звезд вылетели из Большого Магелланова Облака со скоростью 100 тыс. км/ч

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Adam Makarenko/W.M. Keck Observatory

Нидерландские астрономы из Амстердамского университета (UVA) с помощью космического телескопа «Гайа» обнаружили 55 массивных звезд, которые были выброшены из молодого скопления R136 в Большом Магеллановом Облаке (BMO) — галактике-спутнике Млечного Пути. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Звездное скопление R136 расположено примерно в 158 тыс. световых лет от Земли. Оно служит домом для сотен тысяч звезд и находится в области интенсивного звездообразования БМО. Некоторые из звезд в R136 в 300 раз массивнее Солнца, что делает их одними из самых крупных светил в известном космосе.

Ученые выяснили, что «сбежавшие» звезды покинули R136 в два этапа за последние 2 млн лет. Некоторые из них уносятся сквозь космос со скоростью 100 тыс. километров в час. По словам специалистов, некоторые из этих объектов успеют пролететь около 1 тыс. световых лет, прежде чем исчерпать запасы топлива и взорваться.

Ученые полагают, что звезды выбрасывает из R136 из гравитационного нарушения орбит, вызванного слишком высокой плотностью звезд в этой области космоса.

«Мы считаем, что второй эпизод вылета звезд произошел из-за взаимодействия R136 с другим близлежащим скоплением, которое было обнаружено только в 2012 году», — отметили член группы и исследователь из Амстердамского университета Алекс де Котер.

Ранее астрономы нашли необычную звезду, которая мчится сквозь Млечный Путь со скоростью более 2 млн километров в час.

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