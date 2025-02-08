Найдено неожиданное сходство между современными черепахами и древними морскими монстрами

Международная группа палеонтологов, археологов и других специалистов совершила неожиданное открытие в ходе изучения окаменелости плезиозавра, которая пролежала в хранилище 75 лет. Оказалось, что эти огромные доисторические ящеры обладали сходством с современными морскими черепахами. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Плезиозавры обладали змеевидной шеей, двумя парами ласт, мощными челюстями и острыми зубами. Они обитали в морях и океанах, питаясь рыбой и моллюсками. Некоторые виды могли ловить птиц и летающих рептилий. Плезиозавры вырастали до 20 метров в длину.

Останки плезиозавра нашли в 1940 году в карьере близ города Хольцмаден в Германии. Во время Второй мировой войны ее спрятали в музейном саду для защиты, а после войны поместили в хранилище, где она оставалась до 2020 года. Только сейчас ученые сумели детально рассмотреть находку.

Исследователи подтвердили, что это плезиозавр, живший около 183 миллионов лет назад во время юрского периода. Благодаря условиям захоронения в сланце Posidonia окаменелость сохранилась в исключительном состоянии. Ученые смогли проанализировать ядра кожи под микроскопом, что позволило уточнить внешний вид и анатомию древнего существа.

Команда пришла к выводу, что чешуя плезиозавра напоминала пластины на панцирях современных морских черепах. Новые данные опровергли некоторые прежние теории о его внешнем виде и поведении, что потребует пересмотра его эволюционной истории.

Ранее ученые нашли место обитания самых страшных морских хищников, когда-либо живших на Земле.