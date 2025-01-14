Ученые нашли место обитания самых грозных морских хищников в истории Земли

Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, где обитали самые большие морские хищники, когда-либо существовавшие на Земле. Этим местом оказался океан мелового периода, существовавший 130 млн лет назад на месте современной Колумбии. Исследование опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества (ZJLS).

Специалисты изучили доисторическую экосистему формации Паха в Колумбии и выяснили, что она кишела морскими рептилиями более 10 метров в длину. Эти животные относились к седьмому трофическому уровню.

Трофические уровни — это слои или ранги в пищевой цепи, которые описывают роли организмов в экосистеме на основе их источника энергии и питательных веществ. Проще говоря, они помогают определить, кто кого ест в экосистеме. Сегодняшние морские трофические уровни ограничены шестью стратами, в которых доминирующее положение занимают косатки и большие белые акулы.

Ученые из Макгилла реконструировали древнюю экосистемную сеть для всех известных ископаемых животных в одной геологической формации в центральной Колумбии.

Эту систему построили с использованием размеров тела, адаптаций к питанию и аналогов животных, живущих сегодня.

Мезозойская эра, включавшая меловой период, была отмечена повышением уровня моря и потеплением климата, что привело к взрыву биоразнообразия в морской жизни.

Экосистема Паха процветала с плезиозаврами, ихтиозаврами и многочисленными беспозвоночными. Это способствовало возникновению одной из самых сложных морских пищевых сетей в истории.

Ученые отметили, что гигантские морские монстры мелового периода охотились бы на косаток, если бы оказались в современном океане.

Ранее палеонтологи нашли кости самого древнего морского динозавра в южном полушарии.