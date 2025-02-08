Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Астрономы обнаружили самый большой радиоджет, когда-либо виденный в ранней Вселенной

AJL: обнаружен самый крупный радиоджет
close
NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick

Международная команда астрономов обнаружила крупнейший радиоджет в ранней Вселенной — гигантскую структуру, простирающуюся на 200 тысяч световых лет. Это открытие помогает понять, когда и как возникли первые мощные выбросы материи из квазаров и какое влияние они оказали на формирование галактик. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Квазары — это активные галактические ядра, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Они поглощают окружающее вещество, выделяя при этом колоссальное количество энергии, что делает их одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Радиоджеты — это узкие пучки заряженных частиц, выбрасываемые с огромной скоростью из квазаров. Они образуются в результате взаимодействия материи с мощным магнитным полем сверхмассивной черной дыры. Эти структуры излучают радиоволны, благодаря чему их можно наблюдать с помощью радиотелескопов.

Новый радиоджет был впервые зафиксирован с помощью европейского массива радиотелескопов LOFAR, а последующие наблюдения в инфракрасном и оптическом диапазонах с использованием телескопов Gemini North и Hobby Eberly позволили изучить его источник — квазар J1601+3102. Он сформировался, когда Вселенной было всего 1,2 миллиарда лет, и обладает массой 450 миллионов солнечных.

Необычно то, что столь масштабный выброс был произведен сравнительно небольшим квазаром, что ставит под вопрос предположения о том, что только самые массивные черные дыры способны создавать мощные джеты. Кроме того, асимметрия структуры может указывать на экстремальные условия в этой части Вселенной.

До этого крупные радиоджеты в ранней Вселенной оставались незамеченными из-за фонового микроволнового излучения, оставшегося после Большого взрыва. Однако сочетание различных методов наблюдений позволило выделить этот уникальный объект.

По мнению ученых, результаты их работы стали важным шагом в изучении эволюции квазаров и формирования галактик в ранней Вселенной. Астрономы продолжают исследовать природу подобных джетов, чтобы выяснить, какие условия необходимы для их появления.

Ранее космическая пуля попала прямо в «Яблочко».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами