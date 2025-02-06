Космическая пуля попала прямо в «Яблочко»

Астрономы обнаружили удивительное образование — галактику, окруженную девятью концентрическими кольцами. Она получила название «Bullseye» — так говорят о том, что точно попало в цель (аналог в русском — «в яблочко»). Этот редкий объект, расположенный в 567 миллионах световых лет от Земли, стал результатом мощного столкновения: голубая карликовая галактика прорвалась через центр крупной спиральной системы, вызвав ударные волны, которые разошлись по космосу. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Такие кольцевые галактики – огромная редкость, поскольку их появление требует особых условий. Новые наблюдения с помощью телескопа Хаббл и спектрографа KCWI подтвердили, что именно вторжение карликовой галактики стало причиной этого удивительного явления. Между объектами была обнаружена газовая перемычка, доказывающая связь между ними.

В результате столкновения вещество внутри галактики Bullseye собралось в плотные кольца, что послужило толчком к зарождению новых звезд. Эти кольца формировались постепенно, словно круги на воде от брошенного камня, и самые дальние из них сейчас едва различимы. Общая площадь галактики составляет 250 тысяч световых лет, что делает ее вдвое больше нашей родной Млечного Пути.

Это открытие поможет ученым точнее моделировать столкновения галактик и лучше понять, как формируются подобные структуры. Астрономы надеются, что будущие телескопы обнаружат еще больше подобных загадочных космических объектов.

Ранее была найдена большая экзопланета, вращающаяся вокруг маленькой звезды.