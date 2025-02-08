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Ученый открыл 16 новых видов кузнечиков

ZooKeys: открыты 16 новых видов кузнечиков
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JoVonn Hill/Mississippi State University

Ученый из Университета штата Миссисипи обнаружил 16 новых видов кузнечиков в пустынях США и Мексики. Работа опубликована в журнале ZooKeys.

Исследование, проведенное энтомологом ДжоВонном Хиллом проливает свет на эволюцию и экологию рода Agroecotettix. До этого ученым было известно лишь три его представителя. Хилл отмечает, что изучение биоразнообразия имеет решающее значение для его сохранения, особенно в условиях изменений климата.

Судя по всему, новые виды появились в результате процессов изоляции, схожих с теми, что происходили в ледниковый период. Как и их родственники в альпийских лугах, эти кузнечики приспособились к жизни в засушливых регионах, оставаясь привязанными к определенным горным массивам. Ученые планируют секвенировать их ДНК, чтобы определить время расхождения видов и предсказать возможные последствия будущих климатических изменений.

Работа Хилла является частью более масштабного проекта, направленного на изучение разнообразия кузнечиков Северной Америки. Совместно с коллегами он исследует факторы, определяющие эволюцию этих насекомых, и работает над новым томом энциклопедии The North American Grasshoppers.

По словам ученого, с детства он любил ловить кузнечиков, а теперь его увлечение помогает открывать неизведанные аспекты природы.

Ранее ученые выяснили, как легко наладить контакт с кошкой.

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