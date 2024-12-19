Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вагнер в первый раз вышел в открытый космос

Российские космонавты Овчинин и Вагнер вышли в открытый космос
close
«Роскосмос»/Reuters

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) вышли в открытый космос. Об этом свидетельствует трансляция «Роскосмоса».

«Основные задачи на сегодня — установка и снятие научной аппаратуры на внешней поверхности модулей российского сегмента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы в открытом космосе по плану продлятся 6 часов 43 минуты.

Для Овчинина данный выход стал вторым в карьере космонавта, а для Вагнера — первым. Прошлый выход в открытый космос по российской программе прошел 25 апреля 2024 года.

В сентябре сообщалось, что после выхода на орбиту Земли корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа в космосе одновременно оказались 19 человек — это исторический рекорд. В составе экипажа «Союз МС-26» находятся космонавты из РФ Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Помимо них, на орбите находится экипаж Международной космической станции, в который входят россияне Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин, а также астронавты Мэттью Доминик, Трейси Дайсон, Джанетт Эппс и Майкл Барратт. Также на МКС присутствуют прибывшие в рамках миссии корабля Boeing Starliner астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Ранее SpaceX анонсировала первый в истории выход в космос космических туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами