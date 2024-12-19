Вагнер в первый раз вышел в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) вышли в открытый космос. Об этом свидетельствует трансляция «Роскосмоса».

«Основные задачи на сегодня — установка и снятие научной аппаратуры на внешней поверхности модулей российского сегмента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы в открытом космосе по плану продлятся 6 часов 43 минуты.

Для Овчинина данный выход стал вторым в карьере космонавта, а для Вагнера — первым. Прошлый выход в открытый космос по российской программе прошел 25 апреля 2024 года.

В сентябре сообщалось, что после выхода на орбиту Земли корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа в космосе одновременно оказались 19 человек — это исторический рекорд. В составе экипажа «Союз МС-26» находятся космонавты из РФ Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Помимо них, на орбите находится экипаж Международной космической станции, в который входят россияне Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин, а также астронавты Мэттью Доминик, Трейси Дайсон, Джанетт Эппс и Майкл Барратт. Также на МКС присутствуют прибывшие в рамках миссии корабля Boeing Starliner астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Ранее SpaceX анонсировала первый в истории выход в космос космических туристов.