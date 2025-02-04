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Ученые подвели итоги одного из самых масштабных проектов по поиску инопланетян

arXiv: анализ 950 тыс. космических объектов не нашел следов внеземного разума
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Shutterstock

Ученые из проекта по поиску внеземного разума SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) использовали мощную систему COSMIC для поиска техносигнатур — признаков искусственной активности в космосе. Несмотря на анализ данных почти миллиона объектов, никаких следов внеземного разума обнаружено не было. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

COSMIC (Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster) — это комплекс обработки сигналов, подключенный к радиоастрономической обсерватории Karl G. Jansky Very Large Array (VLA). Он анализирует данные в реальном времени, ища узкополосные радиосигналы, которые могут указывать на искусственное происхождение. Такие сигналы должны соответствовать определенным критериям, например, изменять частоту из-за эффекта Доплера.

«COSMIC был разработан для автономного поиска техносигнатур в одном из крупнейших экспериментов SETI», — объясняют авторы исследования.

Система уже проанализировала более 950 тыс. объектов, что делает ее одним из самых масштабных проектов в истории поиска внеземного разума.

В тестовом поле из 511 звезд, выбранных из каталога Gaia, COSMIC не обнаружил никаких признаков искусственных сигналов. Однако исследователи подчеркивают, что это только начало. Будущие наблюдения будут более автоматизированными и охватят еще больше объектов.

Несмотря на отсутствие положительных результатов, ученые считают, что COSMIC успешно прошел испытания.

«Эта работа представляет собой важную веху в наших поисках. Мы разработали быстрый и эффективный механизм фильтрации данных, что крайне важно для обработки огромных объемов информации в современной астрономии», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые рассказали о своих убеждениях насчет инопланетной жизни.

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