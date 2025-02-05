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Косатки охотятся на одного из самых смертоносных морских хищников, выяснили ученые

Ecology & Evolution: косатки охотятся на белых акул
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Depositphotos

Австралийские ученые впервые обнаружили, что косатки охотятся на белых акул в водах страны. Анализ ДНК, проведенный на останках одной из акул, найденных на берегу в 2023 году, показал, что печень этого хищника была целенаправленно съедена косаткой. Работа опубликована в журнале Ecology & Evolution.

Ранее подобное поведение наблюдали у побережья Южной Африки, где пара косаток, известных как Порт и Старборд, регулярно охотилась на белых акул, поедая их печень и оставляя туши. Теперь ученые выяснили, что эта стратегия поведения встречается и в австралийских водах.

Для проведения исследования авторы работы взяли образцы ДНК с глубоких укусов на теле акулы. В одной из ран удалось обнаружить генетический материал косатки, а в других — следы акул-падальщиков. Незадолго до этого местные жители видели двух известных косаток по кличкам Бент Тип и Риппл неподалеку от места обнаружения туши, но подтвердить их причастность к охоте пока невозможно.

Исследователи отмечают, что охота косаток на акул может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее. Подобные случаи уже зафиксированы в Мексиканском заливе и других районах, где косатки нападают на различные виды акул. Если этот тип охоты станет частым явлением в Австралии, это может серьезно повлиять на морскую экосистему.

Белые акулы играют ключевую роль в регулировании популяций других морских животных. В Южной Африке снижение их численности уже привело к изменениям в пищевой цепи. Теперь учёным предстоит выяснить, как охота косаток на этих хищников повлияет на баланс экосистем в австралийских водах.

Ранее магнитное чутье у животных оказалось поразительно близким к квантовым пределам.

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