Стало известно, как сократить ненужные анализы перед операцией

Многие пациенты перед операцией сдают различные анализы крови и проходят другие исследования. Однако не все эти тесты действительно необходимы. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Мичигана и Больницы Бригама, показало, как можно сократить количество ненужных обследований без ущерба для безопасности пациентов. Работа опубликована в журнале JAMA Surgery.

Программа по сокращению избыточного количества анализов охватила пациентов, перенесших малые амбулаторные операции — удаление доброкачественных опухолей груди, желчного пузыря или устранение грыжи. До начала эксперимента 37% пациентов проходили хотя бы один ненужный анализ. После внедрения программы этот показатель снизился до 14%, а общий объем тестирования уменьшился с 51% до 27%. При этом для пациентов с высоким риском операции диагностика осталась на прежнем уровне. Важно, что сокращение тестов никак не повлияло на безопасность: частота госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи после операций осталась неизменной.

Главный автор исследования, хирург Лесли Доссетт, объяснила, что успех программы заключается в обучении врачей и внедрении простых инструментов для принятия решений.

«Чтобы действительно сократить бесполезные анализы, важно объяснить команде их нецелесообразность и предложить удобные механизмы для оценки необходимости тестов», — отметила Доссетт.

Исследователи разработали систему принятия решений, основанную на индивидуальных характеристиках пациентов. Врачи использовали специальные схемы и таблицы для определения нужных анализов. Например, пациенты с низким риском осложнений могли избежать всех четырех анализов, если только их не назначил специалист.

Эксперимент проводился в трех клиниках и охватил 1143 пациента. Теперь исследователи тестируют эту методику в 16 других больницах штата Мичиган.

В дальнейшем ученые планируют проверить, применима ли программа в других медицинских учреждениях и как она влияет на экономию средств. Авторы надеются, что их работа поможет сделать медицинскую диагностику более эффективной и ориентированной на реальные потребности пациентов.

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