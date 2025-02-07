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Радиоактивная пыль от ядерных испытаний времен холодной войны витает над Сахарой, выяснили ученые

Science Advances: радиоактивная пыль все еще витает над Сахарой
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History/Universal Images Group via Getty Images

Группа ученых из Парижского университета Сакле обнаружила, что гигантское облако пыли, накрывшее Европу в марте 2022 года, содержало следы радиоактивного загрязнения, оставшегося после ядерных испытаний США и СССР в 1950–1960-х годах. Хотя уровень радиации оказался значительно ниже опасных значений — менее 2% от допустимого порога, исследование подтверждает, что последствия ядерных взрывов могут сохраняться в окружающей среде на протяжении десятилетий. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Сахарская пыль регулярно поднимается в атмосферу и переносится ветрами в Европу. Внимание ученых привлек район Регган в Южном Алжире – один из главных источников пылевых бурь. Именно там Франция проводила свои ядерные испытания в 1960-х годах.

После мощного пылевого шторма в марте 2022 года была организована масштабная кампания с участием гражданских ученых-энтузиастов. Исследователи собрали 110 проб пыли в шести странах Европы и проанализировали их химический и радиоактивный состав. Результаты оказались неожиданными: изотопный анализ показал, что радиоактивные следы в пыли не соответствуют французским испытаниям, а напоминают глобальный фон, вызванный многочисленными ядерными взрывами, проводившимися США и СССР в середине XX века.

«Изотопный состав плутония — уникальный отпечаток ядерных взрывов — совпал с глобальными следами ядерных испытаний США и бывшего СССР, но значительно отличался от французских», — отметили авторы исследования.

В 1950–1960-х годах США и СССР провели сотни ядерных испытаний в пустынях, океанах и отдаленных территориях, что привело к крупнейшему радиоактивному загрязнению в истории человечества. Эти частицы разнеслись по всей планете, осев даже в глубоководных районах океанов и песках Сахары.

Хотя радиоактивность в сахарской пыли оказалась безопасной для человека, исследователи подчеркивают важность постоянного мониторинга. Регулярные оценки позволяют оценить влияние долгосрочного радиоактивного загрязнения на окружающую среду.

«Мы пришли к выводу, что массивные выбросы сахарской пыли в Западную Европу, даже если они затрагивают территории бывших ядерных испытаний, не представляют угрозы для здоровья с точки зрения радиоактивности», — заключили ученые.

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