Изменения в гренландском леднике раскрыли мрачную правду о его разрушении

Ледники Гренландии, которые уже испытывают давление из-за потепления, начинают демонстрировать тревожные признаки ускоренного таяния. Ученые обнаружили, что глубокие разломы во льду становятся все шире, что свидетельствует о быстром разрушении ледяного покрова. Также ими был зафиксирован значительный рост объема трещин, особенно на юго-востоке, где уже наблюдается ускоренное течение льда из-за потепления океанов. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Хотя ученые ожидали более широкое распространение трещин по всей Гренландии, общий рост оказался ниже прогноза — всего 4,3% по всему ледниковому покрову. Это в основном объясняется временным замедлением ледника Сермек-Куджаллек, который утолщился после охлаждения океанских вод в 2016 году. Однако этот эффект охлаждения был краткосрочным, и с 2018 года ледник снова ускорил таяние.

Углубляясь и расширяясь, трещины играют ключевую роль в процессе таяния ледников. Они позволяют талым водам проникать в лед, что еще больше ускоряет его движение в сторону океана. Кроме того, трещины являются причиной образования айсбергов, которые способствуют повышению уровня моря. Увеличивающиеся трещины могут привести к тому, что таяние льдов Гренландии добавит до 10 метров к уровню моря к 2300 году, что станет катастрофой для прибрежных городов по всему миру.

Ученые настойчиво призывают мировых лидеров к незамедлительным мерам, направленным на ограничение глобального потепления до 1,5°C. Это позволит избежать самых неблагоприятных последствий для ледников и ледяных щитов. К сожалению, данные за 2024 год уже свидетельствуют о том, что этот критический рубеж был превышен, а значит, времени на предотвращение катастрофических изменений становится все меньше.

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