Ученые зарегистрировали на Солнце несколько мощных вспышек

Ученые зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ) имени академика Е. К. Федорова.

Всем вспышкам был присвоен предпоследний класс мощности M. Первая из них произошла в ночь на 7 февраля.

«В 2:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3984 (N12W35) зарегистрирована вспышка M2.3 продолжительностью 27 минут», — уточнили в ИПГ.

Там добавили, что позже на Солнце зарегистрировали еще три вспышки. Они произошли в активном центре 3981 и получили классы мощности М1.6, М1.1, М3.2.

Всего солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M, X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Самой слабой считается вспышка мощностью A0.0, ее рентгеновское излучение соответствует излучению на орбите Земли и составляет 10 нановатт на квадратный метр. С каждой последующей буквой мощность излучения увеличивается в 10 раз.

24 января ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире «Радио 1» рассказал, как на Солнце происходят необычные черные вспышки. По словам специалиста, такое явление встречается, когда от поверхности звезды исходит состоящая из ядер водорода плазма.

Ранее ученый раскрыл, к чему могут привести вспышки на Солнце.