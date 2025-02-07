На Солнце произошел мощный всплеск активности

На Солнце произошла вспышка уровня M7.7, одна из самых мощных в текущем всплеске активности. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Подчеркивается, что выброс произошел 6 февраля в 13:47. Он достиг пика активности в 14:04 мск.

Специалисты зарегистрировали вспышку в области 3981. Она является крупнейшей из тех, которые в данный момент обращены к Земле. Отмечается, что центр вспышки находился в области максимального влияния на нашу планету.

По информации ученых, с начала февраля наблюдается рост солнечной активности. Только 3 и 4 февраля на Солнце было зафиксировано 40 вспышек.

До этого завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что пик активности Солнца ожидается в середине 2025 года.

По его словам, этот пик активности не станет рекордным, потому что у звезды нет резервов для радикального роста активности.

Ранее астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце.