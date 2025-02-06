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Названа валюта, которую легче всего подделать

Химик Уточникова: легче всего подделывать мелкие купюры дешевых валют
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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты, рассказала «Газете.Ru» доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Уточникова.

«Методов защиты банкнот достаточно много, это и полиграфические, и физико-химические, и технологические способы. И на каждой банкноте любой валюты эти способы будут сочетаться, чтобы было максимально сложно подделать даже купюры самого мелкого номинала», — объяснила ученая.

По ее словам, евро и франки имеют самые сложные системы защиты, поэтому подделать их труднее всего.

«После них уже идут доллары, и затем рубли. Наша валюта находится где-то в середине списка. Юани менее распространены, так что и подделывают их реже. Если мы берем номинал купюр, то легче подделать банкноты меньшего номинала. Для них используется меньше степеней защиты, чем для более дорогих банкнот. В России 50- и 100-рублевые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — рассказала специалист.

Подробнее о световом методе защиты денег, и о том, можно ли подделать банкноты самостоятельно — в интервью Уточниковой «Газете.Ru».

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