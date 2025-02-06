Назван один из этапов подделки купюр

Для защиты денег от подделки используются специальные люминесцирующие вещества — люминофоры. Чтобы их подделать, мошенники могут использовать люминесцентные чернила, рассказала «Газете.Ru» доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Уточникова.

«Главное достоинство люминесцентной защиты в том, что задача в обратную сторону не решается. Мы не сможем установить состав люминофоров, если изучим купюры. Поэтому, когда подделывают деньги, мошенники пытаются заменить сложные соединения на более простые, например, люминесцентные чернила, которые светятся примерно тем же светом. Но это не даст нужного результата. Если мы возьмем простой ультрафиолетовый фонарик, то разницы, может быть, и не заметим. Но если говорить о специальных машинах для проверки купюр, то они могут определять не просто примерный цвет, а спектр. Соединения одного цвета могут иметь разный спектр, и попасть в него становится еще сложнее, чем просто в цвет», — объяснила химик.

Кроме того, ученые не знают состав всех люминофоров, которые предназначены для защиты денег. Но состав люминофоров, используемых для окраски звездочек на евро, был опубликован в учебнике по неорганической химии.

«Так, для защиты от подделки банкнот евро используется люминесценция европия в разных степенях окисления — 3+ (красная люминесценция) и 2+ (зеленая). И те, и другие — бесцветные, так как поглощают только ультрафиолет, не достигая видимой области спектра. Красная защита, используемая в евро, кажется довольно ненадежной, хотя получить такое соединение, даже зная его состав, за пределами химической лаборатории непросто. Зеленая же защита, основанная на соединении в степени 2+, более надежна. И в нужный оттенок зеленого цвета попасть непросто, да и синтез этого соединения очень непрост», — рассказала Уточникова.

Подробнее о световом методе защиты денег и о том, можно ли подделать банкноты самостоятельно, — в интервью Уточниковой «Газете.Ru».

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