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Затерянный город глубоко под водой не похож ни на что на Земле

Marine Policy: гидротермальный комплекс на дне океана оказался под угрозой
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D. Kelley/UW/URI-IAO/NOAA

Исследователи нашли на глубине более 700 метров в Атлантическом океане уникальный гидротермальный комплекс, не похожий ни на что, известное на Земле. Затерянный город — так назвали это место ученые — представляет собой скопление известняковых башен высотой до 60 метров, которые на протяжении как минимум 120 тысяч лет выделяют в воду водород, метан и другие газы. Работа опубликована в журнале Marine Policy.

Несмотря на экстремальные условия, Затерянный город буквально кишит жизнью. В его трещинах и вентиляционных отверстиях живут уникальные микробы, которые выживают без кислорода, а вокруг встречаются улитки, ракообразные, морские ежи и даже угри.

Ученые считают, что подобные условия могли стать колыбелью жизни на Земле миллиарды лет назад. Более того, Затерянный город может дать подсказки о возможном существовании жизни на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе.

Однако это уникальное место оказалось под угрозой: в 2018 году Польша получила разрешение на глубоководную добычу полезных ископаемых в районе Затерянного города. Хотя сами башни не содержат ценных ресурсов, разрушение окружающей среды может привести к непредсказуемым последствиям для хрупкой экосистемы.

Ученые призывают защитить это чудо природы, предлагая включить его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пока не стало слишком поздно.

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