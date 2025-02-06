Стало известно, что привлекает мужчин в женских ягодицах

Международная группа ученых провела исследование, чтобы узнать, какие части женских ягодиц больше всего привлекают внимание мужчин и женщин. Они использовали технологию отслеживания движения глаз и выяснили, что мужчины чаще всего обращают внимание на межъягодичную складку, а женщины — на верхнюю часть ягодиц и поясницу. Работа опубликована в журнале Aesthetic Plastic Surgery (APS).

В эксперименте приняли участие 67 гетеросексуальных добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет. Их взгляд отслеживался с помощью инфракрасного трекера глаз, который фиксировал движения 60 раз в секунду. Испытуемым демонстрировали стандартизированные фотографии семи женщин, снятые под разными углами. Каждое изображение показывали в течение шести секунд, после чего следовал двухсекундный перерыв.

Ученые выделили десять зон интереса, включая межъягодичную складку, верхнюю и нижнюю части ягодиц, поясницу и промежуток между бедрами. Анализировались два ключевых показателя: время, за которое взгляд впервые фиксировался на конкретной области, и общая продолжительность удержания взгляда.

Результаты показали, что участники дольше всего смотрели на межъягодичную складку. В среднем время фиксации на этой зоне составляло 0,87 секунды, при этом мужчины задерживались на ней дольше (0,96 секунды), чем женщины (0,81 секунды). Женщины при этом чаще фокусировались на верхней боковой части ягодиц и пояснице.

Также были выявлены этнические различия. Азиатские участники больше внимания уделяли нижней части ягодиц, в то время как европейцы фиксировали взгляд на межъягодичной складке.

Хотя исследование дает представление о зрительных предпочтениях, оно не доказывает, что продолжительность взгляда напрямую связана с восприятием привлекательности. Время фиксации может зависеть не только от эстетического восприятия, но и от особенностей зрительного восприятия. В дальнейшем ученые планируют изучить, как эти различия связаны с субъективными оценками красоты.

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