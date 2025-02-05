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Стало известно, какие женщины чаще испытывают оргазм

BS: женщины с высокой телесной осознанностью чаще испытывают оргазм
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Ученые из Университета Эссекса установили, что женщины, которые лучше осознают внутренние сигналы своего тела, чаще испытывают оргазмы и получают от них большее удовлетворение. Исследователи выяснили, что различные аспекты интероцептивной осознанности – способности ощущать внутренние процессы организма – связаны как с частотой, так и с качеством оргазмов, как в парных, так и в одиночных сексуальных взаимодействиях. Работа опубликована в журнале Brain Sciences (BC).

Исследование включало данные 360 женщин, которые прошли онлайн-опрос. Результаты показали, что те, кто лучше замечает изменения в своем теле, чаще достигают оргазма. А способность регулировать внимание к телесным ощущениям оказалась связана с более высоким удовлетворением оргазмами во время мастурбации.

По словам автора исследования Меган Клабунде, понимание связи между осознанностью телесных ощущений и оргазмом может помочь многим женщинам улучшить свою сексуальную жизнь и общее благополучие. Особенно, по ее мнению, важно учитывать доверие к своему телу – оно оказалось ключевым фактором удовлетворенности оргазмами как в паре, так и при одиночных сексуальных практиках.

Также ученые отметили, что женщины сообщали о более частых и удовлетворительных оргазмах в одиночестве, чем в паре. Этот вывод перекликается с данными о так называемом «оргазмическом разрыве» – разнице в частоте оргазмов между женщинами и их партнерами-мужчинами. Исследователи предполагают, что этому могут способствовать факторы, связанные социальными установками и ожиданиями партнера.

Хотя исследование выявило важные закономерности, авторы подчеркивают необходимость дальнейших работ, включая использование объективных методов оценки ощущений, таких как нейровизуализация. Они также призывают уделять больше внимания созданию в парных отношениях атмосферы безопасности и доверия, чтобы женщины могли свободно исследовать свои телесные ощущения и получать от них удовольствие.

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