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Древняя ДНК раскрыла 11 тысяч лет совместной истории овец и людей

Science: анализ древней ДНК рассказал историю взаимодействия овец и человека
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Met Museum

Международная группа ученых из Тринити-колледжа в Дублине изучила 118 древних геномов овец, охватывающих период в 12 тысяч лет. Анализ позволил исследователям понять, как процесс одомашнивания овец оказал влияние на развитие человеческих обществ. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи подтвердили, что древнейшая деревня овцеводов Aşıklı Höyük в Центральной Турции (около 11 тысяч лет назад) была местом первого приручения муфлонов. Уже 8 тысяч лет назад европейские фермеры начали намеренно отбирать животных по цвету шерсти, что является одной из первых известных форм селекции.

Особенно важным оказался ген KIT, связанный с белым окрасом шерсти у домашних животных. Аналогичный процесс наблюдался и у коз, что подтверждает давний человеческий интерес к необычным и эстетически привлекательным особям.

С течением времени генетический состав популяций овец в Европе, Иране и Центральной Азии стал различаться. Это произошло из-за того, что люди активно перемещали стада. Ученые выделили два основных этапа таких «овечьих миграций». 7 тысяч лет назад овец завезли из Месопотамии в Европу, а 5 тысяч лет назад произошла масштабная миграция степных пастухов из Евразии на запад. Этот процесс не только изменил генофонд овец, но и повлиял на 90% генетического состава европейцев. Одновременно с этим распространялось молочное скотоводство, что свидетельствует о раннем развитии производства молока и сыра.

Работа ученых доказывает, что овцы сыграли ключевую роль в экономическом и культурном развитии человечества — от первых домашних стад до появления шерстяных тканей, ставших важнейшим текстильным ресурсом.

«Одна из самых поразительных находок — это массовая миграция овец из Евразийских степей в Европу в Бронзовом веке, которая полностью повторяет перемещения людей того же периода», — отметил Кевин Дейли, ведущий автор исследования.

Ученые подчеркивают, что дальнейшие исследования помогут раскрыть детали распространения современных пород овец по Евразии и Африке, углубляя наше понимание взаимодействия человека и животных на протяжении тысячелетий.

Ранее ДНК раскрыла истинное происхождение Христофора Колумба.

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