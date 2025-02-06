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СМИ сообщили, что американские метеорологи приостановят международное сотрудничество

Wired: сотрудникам NOAA дали приказ приостановить международное сотрудничество
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Антон Денисов/РИА Новости

Несколько сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) получили приказ приостановить международное сотрудничество, пишет издание Wired.

По информации издания, ряду федеральных служащих приказали приостановить международное сотрудничество «с иностранными гражданами, в том числе с теми, которые работают непосредственно с американским правительством».

Также соответствующий приказ получили сотрудники национальной службы морского рыболовства. Они должны приостановить международное сотрудничество, в том числе участие в комиссиях и переписку с зарубежными коллегами, а также передать информацию о текущей работе с международными партнерами начальству, включая министерство торговли.

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