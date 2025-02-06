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Тревожное расстройство предложили лечить с помощью бактерий

EMBО: кишечные микробы могут облегчить тревожность
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Ученые из Медицинской школы Дьюка установили, что микробные метаболиты, в частности индолы, играют непосредственную роль в регулировании активности мозга, связанной с тревожностью. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

В ходе доклинических исследований ученые заметили, что животные, выращенные в среде, свободной от микробов, проявляли значительно более тревожное поведение, чем те, кто контактировал с живыми микробами. Это наблюдение стало основой для более глубокого изучения.

Дальнейшие эксперименты показали, что повышенная тревожность была связана с усиленной активностью в базолатеральной миндалине (BLA), области мозга, отвечающей за обработку эмоций, таких как страх и тревога. Оказалось, что это связано с кальций-зависимыми каналами SK2, белками, которые регулируют тревожное поведение, предотвращая чрезмерное возбуждение нейронов.

Чтобы выяснить, могут ли бактерии стабилизировать психологическое состояние, ученые ввели живые микробы мышам. Это привело к снижению активности нейронов в базолатеральной миндалине и уменьшению тревожного поведения.

Вдобавок, при лечении мышей индолами — метаболитами, вырабатываемыми некоторыми микробами, наблюдалось значительное снижение тревожности. По словам ученых, аналогичных эффектов потенциально можно достичь в исследованиях на добровольцах.

Ранее были названы микробы, провоцирующие диабет при злоупотреблении газировкой.

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