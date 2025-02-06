В Казани создадут модуль для плавки льда на электролиниях

Из-за перепадов температур в России могут возникать проблемы с линиями электропередачи и интернет-кабелями из-за гололедно-изморозевых отложений. Чтобы этого избежать, ученые КГЭУ разрабатывают модульную систему для плавки льда на электролиниях, рассказали «Газете.Ru» в КГЭУ.

Образование гололеда на проводах ЛЭП может вызывать разрушение опор и обрыв проводов ЛЭП, повреждение и выход из строя электрооборудования вследствие коротких замыканий, что наносит существенный материальный ущерб. Одним из эффективных способов устранения гололедных отложений на проводах ЛЭП является плавка электрическим током.

Ученые создали интеллектуальную систему мониторинга гололедообразования на линиях электропередачи. Она включает датчики на фазных проводах, подключенные к электромагнитному преобразователю. Датчики измеряют температуру, влажность, толщину льда, угол провисания, ток, ветровую нагрузку и другие параметры. При критических значениях система автоматически запускает плавление льда.

«Наш коллектив исследователей и разработчиков создали и внедрили такие мобильные установки плавки. Однако опыт их эксплуатации показывает, что при плавке гололеда дополнительно требуется измерять расстояния до ближайших ответвлений (отпаек), трансформаторов и короткозамыкающих перемычек, а также определять топологию прогреваемого участка ЛЭП вне зоны прямой видимости. В некоторых случаях отключение трансформаторов приходится выполнять вручную, что в период гололедообразования сильно затруднено. Мы придумали модуль диагностики, который будет автоматически строить топологию и собирать необходимую информацию о параметрах проплавляемого участка ЛЭП путем подачи в линию тестовых сигналов, приема и обработки сигналов отклика. На основании полученной информации модуль будет выдавать оператору рекомендации о необходимости отключения трансформатора и мест установки перемычек», — рассказал «Газете.Ru» профессор, директор инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения» КГЭУ Марат Садыков.

Группа ученых провела по данной теме предварительные испытания и сейчас разрабатывает прототип модуля. На деньги гранта планируется закупка комплектующих для сборки прототипа и создания лабораторного экспериментального стенда.

Ранее в России начали разрабатывать систему ранней диагностики диабета.