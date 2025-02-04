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В России начали разрабатывать систему ранней диагностики диабета

В МФТИ разработают систему ранней диагностики диабета первого типа

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Сотрудники Лаборатории геномной инженерии МФТИ приступили к исследованиям механизмов наследственной передачи диабета I типа. Результаты работы лягут в основу системы ранней диагностики заболевания, а также подбора персонализированной терапии, рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

Сейчас ученые набирают добровольцев для исследования генетической предрасположенности к сахарному диабету первого типа. Основной метод исследования – полногеномное секвенирование – изучение всей последовательности ДНК человека, включая как белок-кодирующие участки, так и некодирующие «молчащие» области генома. Дополнительно в рамках проекта проведут также и секвенирование РНК на уровне единичных клеток. Подобная синергия методов анализа и диагностики позволяет детально проследить динамику иммунных реакций организма и выявить ключевые моменты в аутоиммунном процессе возникновения диабета I типа.

«Наше исследование имеет потенциал для значимого прорыва в понимании генетической основы СД1 и динамики иммунных изменений, связанных с этим заболеванием. Это знание может привести к идентификации новых мишеней для терапии и разработке персонализированных подходов к лечению сахарного диабета I типа», — сообщила врач-эндокринолог, научный сотрудник Центра живых систем МФТИ Юлия Крупинова.

Сахарный диабет I типа – аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате организм теряет способность контролировать уровень сахара в крови. Генетика играет значительную роль в предрасположенности к сахарному диабету I типа, однако точные генетические факторы и механизмы, ведущие к развитию заболевания, пока неизвестны.

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